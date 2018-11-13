Цены на нефть снижаются под давлением США

Москва, , 15:52 — REGNUM США надеялись, что Саудовская Аравия и ОПЕК не будут сокращать добычу нефти. Цены на нефть должны быть намного ниже, исходя из предложения. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих объявил о планах в воскресенье сократить выпуск нефти с декабря и предложил, чтобы другие члены ОПЕК и их союзники, не входящие в ОПЕК, возглавляемые Россией, могли последовать этому примеру, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Гайдар Гасанов.

«В декабре королевство сократило бы поставку нефти на 0,5 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) из-за более низкого сезонного спроса. Согласно отчетам, сокращение сократило глобальную поставку нефти примерно на 0,5%. Аль-Фалих также предположил, что, возможно, потребуется, чтобы члены ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, сократили предложение на 1 миллион баррелей в сутки с октября. В октябре цены на нефть достигли почти четырехлетних максимумов, так как рынок был связан с потенциальным дефицитом перед восстановлением санкций против Ирана, третьего по величине производителя ОПЕК 4 ноября», — пояснил эксперт.

Санкции, однако, вряд ли сократят столько нефти, сколько ожидалось, поскольку Вашингтон предоставил исключения крупнейшим покупателям Ирана, что позволит им продолжать покупать ограниченное количество сырой нефти в течение как минимум еще шести месяцев. Усилия Трампа влиять на добычу нефти угрожают дальнейшему напряжению отношений между двумя историческими союзниками, даже когда его администрация продолжает описывать саудовцев как важнейшего партнера в общей попытке противостоять иранскому влиянию на Ближнем Востоке.

«В результате действий США крупные участники рынка обеспокоены полностью непредсказуемой ситуацией нефтяного рынка. В таких случаях лучшим решением будет не участвовать в инвестициях относительно фьючерсов на нефть. На фоне этих событий цены на нефть продолжают снижаться. В краткосрочной перспективе цены на нефть могут достигнуть ценового уровня в $67,56 за баррель для марки Brent, и $57,88 для сланцевой нефти WTI», — полагает Гасанов.

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