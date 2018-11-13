Новые успехи иранской нефтяной биржи

Тегеран, , 15:52 — REGNUM После введения американских санкций против Ирана растет объем торгов на Иранской энергетической бирже IRENEX. 12 октября с торгов ушло 700 тысяч баррелей нефти при средневзвешенной цене 65 долларов. Нефть, предложенная National Iranian Oil Company, была продана трем покупателям практически равными долями. Кто именно выступил в качестве покупателей, не названо — таковы правила работы биржи. Соединенные Штаты имею полное право утешать себя мыслью о том, что покупателями были компании из стран, которым Вашингтон предоставил временное исключение из санкционного режима. Срок, на который сделано это исключение для Китая, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваня и Турции — 180 суток с момента введения санкций, то есть с 5 ноября 2018 года. Торги на IRENEX проходят в национальной валюте, что исключает для Вашингтона возможность зафиксировать покупателей, объемы и цены.

Пробные торги на IRENEX начались во второй половине октября, тогда объем торгов составлял порядка 150−200 тысяч баррелей в сутки. С учетом опыта и навыков, полученных Ираном за годы действия предыдущих санкций, намерения США добиться полного прекращения экспорта иранской нефти имеют все шансы остаться намерениями.

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