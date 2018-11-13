Депутат Олег Шеин нашёл львиную долю задержек зарплаты в теневом секторе

Москва, , 15:59 — REGNUM Официальная статистика долгов по заработной плате в РФ учитывает только те долги, которые признаны таковыми официально, полагает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 13 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Роструд за 9 месяцев текущего года смог добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 9,5 млрд рублей перед 385 тыс. работниками.

«Официальный общий фонд оплаты труда в стране составляет 22 трлн рублей, — сказал Шеин. — Соответственно 9 млрд или 3 млрд применительно к этому фонду — это десятые доли процента. Но надо понимать, что эти параметры относятся к тем долгам, которые официально признаны долгами, а долги по заработной плате могут быть признаны, если у человека есть официальный трудовой договор. Если трудового договора нет, то и долгов по заработной плате нет. В лучшем случае признают «минималку» — 10 тысяч рублей».

Поэтому, как считает Шеин, куда больший интерес представляет то, «отчего Минтруд убегает как от чумы», — а именно теневой фонд оплаты труда.

«Он превышает 11 трлн рублей, — сказал Шеин. — Он вполне сопоставим с легальным фондом заработной платы. Как раз в теневом сегменте находится львиная доля задержек заработной платы и реальных долгов по заработной плате. Ни инспекция по труду, которая представляет собой полубессмысленный орган, ни прокуратуры не могут туда погрузиться, потому что никаких действенного инструментария для легализации занятости государство не предлагает. Оно наоборот разрегулирует трудовые отношения, исходя из неолиберальной идеологии».

Напомним, что поводом для этого разговора стала новость о том, что Роструд разместил на своем сайте «Работа в России» новый опрос на тему: «Задерживают ли Вам заработную плату?». В заметке, посвящённой этому опросу, на сайте Роструда также сообщается, что именно по вопросам, связанным с задержкой зарплаты, граждане чаще всего обращаются в Роструд и его территориальные органы.

«Так, за период январь-сентябрь 2018 года поступило и было рассмотрено порядка 125 тыс. обращений по данной теме, — сообщает ведомство. — В результате системной работы по обеспечению выплаты заработной платы работникам, которую проводит Роструд, за 9 месяцев текущего года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 9,5 млрд рублей перед 385 тыс. работниками».

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