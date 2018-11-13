Проблему «спящих» вкладов в РФ только принятием закона не решить – эксперт

Ростов-на-Дону, , 15:51 — REGNUM Проблему «спящих» вкладов в России только лишь принятием закона, согласно которому «забытые» вклады должны быть переданы в государственную казну, не решить. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал генеральный директор «3В Консалтинг» Виктор Вяткин.

Ранее сообщалось, что в России невостребованные вклады могут стать ещё одним источником пополнения бюджета. Депутаты Госдумы изучат соответствующее предложение, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Если идея в том, чтобы не имеющие информации о вкладе наследники могли в конце концов узнать о наследстве, то она здравая. Но достаточно передавать или публиковать информацию о вкладе, а не перечислять сами деньги. Средства, хранящиеся в основном на текущих счетах или вкладах «до востребования» под низкую ставку, — это не проблема, это дешевые ресурсы. Проблему «спящих» вкладов принятием этого закона не решишь», — отметил эксперт.

«Если идея в пополнении казны, считая это своего рода неосновательным обогащением банков, то почему проект касается только банков? Например, у компании, не являющейся банком, есть кредитор, и он пропал. Срок исковой давности прошел. Получается, что займ стал уже доходом компании и государство на эти деньги не претендует. Из этого вытекает вопрос: чем деньги на вкладе умершего отличаются от требований ликвидированного кредитора, которые прекращаются с прекращением юридического лица, например? На мой взгляд, тогда стоит распространять это на все юридические лица», — считает Вяткин.

По словам собеседника агентства, проект может быть достаточно быстро принят, если его идея лежит в пополнение казны.

ИА REGNUM напоминает, что два года назад в Госдуме было предположено принять закон, согласно которому «забытые» вклады должны быть переданы региональным властям. При этом обязательным условием являлось то, что они пойдут на поддержку благотворительных организаций.

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