Инвесторы о контрсанкциях: Надеемся, Россия не будет стрелять себе в голову

Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Применение Москвой жестких экономических контрсанкций и возможный запрет на ввоз иностранного сырья в Россию из западных стран приведет к тяжелым последствиям для российского рынка. Об этом заявил партнер Forte Tax & Law Антон Кабаков на III Инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге 13 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В ходе обсуждения экономической ситуации в стране и состояния инвестиционного климата после осенней волны антироссийских санкций участники форума обеспокоились «симметричным ответом» российской стороны. Так, по их словам, зарубежные инвесторы, которые уже локализовали свои производства в России, но нуждаются в импорте сырья, аналогов которому в РФ нет, обеспокоены, что необходимый им продукт будет запрещен для ввоза в Россию, и им придется перемещать свои производства в другие государства.

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Подобные меры могут быть приняты на основании федерального закона №127 «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

По словам Кабакова, угроза от этого закона ощущается очень хорошо и российскими компаниями.

«Но, с другой стороны, мы видим, что он наделал много шума, но пока никакой его имплементации нет, к счастью, наверное, для нас всех. Первая волна контрсанкций была выстрелом себе в ногу. Мы надеемся, что себе в голову правительство не выстрелит», — заметил Антон Кабаков.

Добавим, объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2017 году сократился на 32% — до $25 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепартаменте США заявили, что подготовка Вашингтоном новых антироссийских санкций за так называемое «дело Скрипалей» потребует времени для изучения их последствий для самих Соединенных Штатов. Предыдущие санкции Вашингтон ввел против Москвы 27 августа 2018 года.

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