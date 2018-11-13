Мурманская область получит первую ветровую электростанцию

Мурманск, , 15:46 — REGNUM В рамках проходящей в Мурманске международной деловой недели проходит и специализированная выставка-конференция «Северный топливо-энергетический комплекс». 12 ноября на полях выставки губернатор Мурманской области М. Ковтун и генеральный директор компании «Энел Россия» К. Вилламанья подписали контракт о строительстве на территории области ветропарка установленной мощностью 201 МВт. Планируемый объем инвестиций — 273 млн евро.

Ветровая электростанция будет располагаться вдоль дороги Мурманск — поселок Туманный — поселок Териберка. Строительство будет осуществляться Enel Green Power, подразделением Enel, специализирующейся на ВИЭ-проектах, турбины будут поставлены Siemens Gamesa. Контракт Мурманской области и компании «Энел Россия» стал итогом проведенного в 2017 году тендера, по условиям которого «Энел Россия» получила право на строительство двух ветропарков, мощность второго должна составить 90 МВт.

По словам К. Вилламанья, ветроэлектростанция установленной мощностью 201 МВт будет производить около 750 ГВт*часов электроэнергии в год. Таким образом, коэффициент установленной мощности оборудования ВЭС составит 23%, что всего в четыре раза меньше такого же показателя атомных электростанций. Окупятся ли инвестиции при такой экономике проекта, можно будет рассчитать только после того, как будет объявлена стоимость вырабатываемой электроэнергии для потребителя.