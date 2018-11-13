Китай наращивает импорт трубопроводного газа

Пекин, , 15:43 — REGNUM 12 ноября государственная компания Китая CNPC (China National Petroleum Corporation), оператор магистрального газопровода Туркмения — Узбекистан — Казахстан — Китай (МГП «Центральная Азия — Китай») сообщила, что объемы суточной прокачки газа по нему выросли до 160 млн кубометров, то есть используются все 100% его мощности.

В прошлом году по МГП «Центральная Азия — Китай» в КНР было поставлено почти 45 млрд кубометров природного газа, из которых на долю Туркмении пришлось 33,58 млрд кубометров. В первом полугодии 2018 года Туркмения нарастила экспорт еще на 18%, итоги годовой работы будут подведены в январе. На данный момент Китай является для Туркмении единственным покупателем природного газа, Туркмения для Китая — крупнейшим его поставщиком. Поставки в Китай идут по трем ниткам МГП, планируется строительство четвертой. В этом случае мощность МГП вырастет до максимальной проектной — 60 млрд кубометров газа в год, но только в том случае, если к приему таких объемов будет подготовлена газораспределительная система Китая.

В наступающем году должно быть завершено строительство МГП «Сила Сибири-1», проектная мощность которого составит 38 млрд кубометров газа в год. Китайская сторона приступила к реализации первой части газораспределительной системы на своей территории, объем инвестиций составляет около 2 млрд долларов. Дальнейшее наращивание потребления природного газа в Китае во многом зависит от того, насколько быстро будет формироваться его ГТС и система подземных хранилищ газа.