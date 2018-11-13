Самый болезненный вопрос для рубля – санкции

Москва, , 15:38 — REGNUM Рубль немного сбавил темп падения по отношению к доллару и евро, чему способствуют надежды на возврат котировок нефти Brent вновь выше отметки $70 за баррель и ожидания начала переговоров между главами КНР и США на саммите G-20, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного Финансового Центра» Ольга Прохорова.

«В целом торги пар USDR/UB и EUR/RUB пока проходят довольно стабильно — рубль в паре с долларом растет на +0,15%, продолжая торговаться у отметки 67,75. В паре с евро рубль также стабилен и находится на уровне 76,08, прибавляя +0,20%. Впрочем, риски для рубля остаются прежними», — считает эксперт.

Самый болезненный вопрос — санкционный. Пока демократы заняты войной с Трампом, но карающие меры по делу Скрипалей будут приняты уже совсем скоро. Второй фактор — это нефть. Весьма вероятно, что нефть марки Brent закрепится ниже уровня $70 и в скором времени достигнет отметки $67,50. Этому способствует рост доллара США и полемика Трампа о желании сохранения объемов добычи ОПЕК на прежних уровнях. Также разворачивающийся вокруг Италии кризис в Европе может повлечь бегство инвесторов из валют развивающихся стран.

«Учитывая вышеназванное, рисковые составляющими дальнейшими целями по USD/RUB является отметка 68,15, по EURRUB целью в случае роста будет выступать отметка 77,19. Но падение евро валюты на фоне срыва переговоров по Brexit делает наиболее вероятным сохранение флетовой динамики в паре с рублем», — полагает Прохорова.

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