На площадке «Ростерминалугля» в Усть-Луге снизился уровень загрязнения воды

Усть-Луга, Ленинградская область, , 15:34 — REGNUM Анализ воды на стивидорном предприятии из проб, полученных в течение этого года в Усть-Луге, показал снижение уровня загрязнения на треть к уровню 2017 года. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба «Ростерминалугля».

"При допустимой норме 9 мг на кубический метр средняя концентрация взвешенных веществ в очищенных стоках составила 4,08 мг на кубический метр (ниже нормы на 55%)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пробах атмосферного воздуха, взятых на границе единой санитарно-защитной зоны (ЕСЗЗ), средние показатели содержания пыли были на 50% ниже допустимых по нормативам (0,05 мг на кубический метр при норме 0,1 мг). Непосредственно на промышленной площадке средний уровень запыленности составлял 0,59 мг на кубический метр (ниже нормы на 51%). Уровень шума в дневное время не превышал 52 дБ при допустимых 55 дБ, в ночное — 44 дБ при допустимых 45 дБ.

Пробы воды отбирались на стивидорном предприятии. Всего за 10 месяцев в рамках программы регулярных наблюдений, согласованной с Невско-Ладожским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов, была получена 131 проба питьевой и сточных вод. Пробы атмосферного воздуха брались 27 раз, в том числе девять из них — на границе ЕСЗЗ.

«Ростерминалуголь» действует в рамках выполнения долгосрочной программы повышения экологической безопасности, разработанной по инициативе «Управляющей портовой компании». Одним из этапов программы является ежегодное подтверждение соответствия Международному стандарту ISO 14 001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

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