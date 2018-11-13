РФ тяжелее взаимодействовать с азиатскими инвесторами, чем с европейскими

Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM Российскому бизнесу тяжелее взаимодействовать с азиатскими инвесторами, чем с европейскими в условиях недостатка иностранного капитала. Об этом заявили 13 ноября участники III Ежегодного инвестиционного форума в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Во время панельной сессии «Жизнь после санкций» представители российского бизнеса обсудили попытки переориентации на азиатские рынки в условиях очередной волны антироссийских западных санкций. Оказалось, что работать с восточными инвесторами не так удобно, как хотелось бы. Объем прямых иностранных инвестиций в Россию в 2017 году сократился на 32% — до 25 млрд долларов.

«Многие не понимают, как проходят переговоры с нашими восточными коллегами. Нас отожмут и еще раз отожмут. Легко вести переговоры, когда у вас есть выбор. Когда можно решить, мол, сегодня я уйду с переговоров и буду ждать, когда восточный партнер придет и предложит что-то. А когда у вас нет возможности повернуть, вам очень сложно переговоры вести. Китайцы это чувствуют невероятно. Более того, у них тактика такая: они вообще никуда не торопятся. Это очень важно. У них нет такого чувства времени, как у европейцев. Им важен тренд, направление движения. А за сколько лет это произойдет, им все равно, подпишут они с нами контракт или не подпишут. А нам очень важно. Поэтому, я думаю, что мы будем уступать в переговорах. У них менталитет не европейский, с европейцами намного легче», — рассказал председатель совета директоров «Группы компаний Медицинского института имени Березина Сергея» Аркадий Столпнер.

Пример неторопливости китайских партнеров привел старший менеджер группы корпоративных финансов PwC Павел Шелехов: Китай стал первой страной, с которой РЖД начали вести диалог об инвестициях в высокоскоростную магистраль «Евразия», которая должна пройти через пять стран. «Этот диалог идет уже месяцев шесть, и можно сказать, что он, наверное, в самой начальной стадии обсуждения», — заметил Шелехов.

Он признал, что за последние пять лет вести переговоры с Азией, особенно с арабскими инвесторами, стало несколько легче, чем в начале пути, но он также полагает, что у российского бизнеса все еще начальный «разрыв» во взаимопонимании с европейскими коллегами на старте переговоров существенно меньше, чем с азиатами.

«Действительно, на слуху инвестиции из Азии, из Китая, в частности. Но если посмотреть на сухую статистику и цифры по инвестициям, то доля Китая составляет порядка 2%. Допустим, за 2017 год общий объем иностранных инвестиций составил 28 млрд долларов, общий объем из них азиатского региона — порядка 15%, то есть 4 млрд долларов. А китайцы — это порядка 1 млрд долларов, по факту», — заметил Шелехов.