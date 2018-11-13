На обновление костромских соцобъектов потратят более 84 млн рублей

Кострома, , 15:28 — REGNUM За последние два года расходы на совершенствование материально-технической базы социальных объектов Костромской области увеличились в 2,5 раза, сообщает пресс-служба губернатора области. В текущем году сумма финансирования составила 84,5 миллионов рублей, из них более 34 миллиона выделено из Пенсионного фонда Российской Федерации.

В текущем году деньги были потрачены на ремонт двух объектов Сусанинского психоневрологического интерната — жилого корпуса № 1 в деревне Сумароково и отделения милосердия в селе Владимирово. В интернате также были построены и введены в эксплуатацию 2 котельные. Таким образом условия проживания улучшены для 82 инвалидов.

В 4 учреждениях для несовершеннолетних — в городе Костроме, а также в Костромском, Нерехтском и Галичском муниципальных районах, отремонтирована кровля. Ведутся работы в учреждении Буйского района, ремонт будет завершен до конца декабря. В двух учреждениях для несовершеннолетних — центров в Судиславском и Нерехтском районах — были проведены «работы по техническому перевооружению теплоснабжения».

Также местные власти обещают завершить строительство нового корпуса Островского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей до конца текущего года.

До 20 мая 2019 года планируется завершить строительство новой столовой на 180 посадочных мест в загородном центре «Красная горка».