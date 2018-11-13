В Костромской области осталось 3 проблемных дома, которым нужен новый инвес

Кострома, , 15:17 — REGNUM В Костромской области нашли новых инвесторов, которые достроят шесть из девяти проблемных домов в регионе, сообщает пресс-служба губернатора области. Всего в области идет строительство 185 объектов с долевым участием.

Местные чиновники утвердили «план-график по реализации мер для оказания помощи обманутым дольщикам» в июле 2017 года. Также был разработан новый «законодательный механизм, который позволяет находить инвесторов для достройки проблемных домов и предоставлять им в качестве компенсации в аренду земельные участки без проведения торгов».

"Результативной оказалась и проверка оплаты договоров долевого строительства, проведенная по требованию губернатора. Ряд проблемных домов будут завершены благодаря передаче прав на неоплаченные квартиры новым подрядчикам», — отмечают в пресс-службе.

Так, строительство многоквартирного дома на ул. Магистральной в Костроме, застройщиком которого ранее выступала ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», возобновит новый подрядчик и завершит все работы в 2019 году.

На одном из незавершенных объектов «Костромагорстроя» устанавливают кровельное покрытие «за счет средств имеющейся дебиторской задолженности ООО «Мегаполис»». Работы планируется завершить в ноябре текущего года.

По словам главы региона Сергея Ситникова «новый застройщик должен завершить строительство первой и второй очереди жилого комплекса «Берендеевы пруды». На данный момент оформляются необходимые документы для работы с новым подрядчиком.

ИА REGNUM напоминает, что по данным «Российской Газеты» в Костромской области в официальный реестр обманутых дольщиков включена 121 семья, «однако на самом деле пострадавших — почти 600».

В реестр обманутых дольщиков включены несостоявшиеся новоселы двух многоквартирных домов, расположенных на улице Островского в Буе и в микрорайоне Восточном поселка Красное-на-Волге, а также жильцы шести объектов в Костроме. Отметим, что потенциально проблемными считаются объекты «Костромагорстроя», которая не завершила строительство 5 домов.

«Для решения вопросов «обманутых дольщиков» мы вынуждены были принять закон о предоставлении земельных участков компаниям-санаторам. Без сомнения, конечно, все дома мы достроим. Но всегда важна принципиальная позиция тех, кто отдаёт свои деньги на строительство. Отсутствие контроля, подписание документов, не вникая в их детали, согласование по продлению стройки на один-два года. Это все признаки того, что людей уже начинали обманывать, но люди с этим соглашались. Таких историй больше не будет. Потому что долевое строительство как таковое в стране заканчивается. Сейчас надо будет подобрать все эти строительные «хвосты» и строить совершенно на других началах», — пообещал глава региона Сергей Ситников.