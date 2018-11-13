Изъятие «забытых» вкладов: инициатива нужная, но выглядит странно — эксперт

Москва, , 15:09 — REGNUM Изъятие невостребованных счетов в пользу государства — это мировая практика, только не стоит создавать специальный фонд, на содержание которого придется выделять дополнительные средства, считает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Депутаты Госдумы РФ изучат поступившее предложение передавать из банков в бюджет России невостребованные вклады, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынкуАнатолий Аксаков(«Справедливая Россия»). По словам парламентария, вопрос изъятия «зависших» средств с профильными ведомствами пока не обсуждался.

«Оценить объем невозможно, так как невостребованные вклады переходят в собственность банков, а банки такую информацию не раскрывают. В Госдуме говорят о миллиардах рублей, и это вполне может быть так.

Что касается оценки инициативы, то изъятие невостребованных счетов в пользу государства — это мировая практика, только не стоит создавать специальный госфонд, на содержание которого придется выделять дополнительные средства. Лучше сразу отдать эти вклады в бюджет, возможно даже местный.

Главный вопрос это какой срок считать предельным. Согласно Гражданскому кодексу РФ этот срок составляет 75 лет. В других странах он бывает намного меньше. Вероятно, нужно сделать поправки в кодекс по уменьшению этого срока, поскольку зная беспокойную историю Россию, деньги просто сгорают многократно от инфляции и денежных реформ. Но делать этот срок менее 10 лет было бы неразумным.

Не менее важный момент это добросовестность исполнения подобной практики. На фоне экономического кризиса россияне воспринимают подобные инициативы однозначно — они считают, что государство опять их может обмануть, влезть в их карман и забрать их деньги. Чтобы этого не произошло, нужно очень серьезное правовое обоснование проекта.

Подобные инициативы, действительно выглядят сегодня не слишком красиво — вместо того, чтобы развивать стагнирующую экономику, заниматься подъемом производства, депутаты ищут способы где бы взять денег как бы из воздуха».

Читайте также: Профессор РАНХиГС: Забытые вклады — собственность банков, а не государства