Мост через реку Кострому нуждается в капитальном ремонте

Кострома, , 14:59 — REGNUM Автопешеходная переправа через реку Кострому нуждается в капитальном ремонте, сообщает K1news.ru со ссылкой на отчёт «Научно-исследовательского института мостов и гидротехнических сооружений», основанный на результатах проверки моста через Кострому.

По данным новостного агентства, «документ чётко свидетельствует об опасности эксплуатации переправы в настоящий момент и необходимости капитального ремонта». Состояние гидроизоляции и деформационных швов снижает уровень долговечности моста из-за влаги, которая попадает на несущие конструкции.

Согласно отчету, на мосту рекомендуется провести:

Полное переустройство мостового полотна перехода, включающее: замену слоев одежды ездового полотна, ограждений безопасности, деформационных швов, конструкций тротуаров, устройство эффективной системы водоотвода. Усиление руслового пролётного строения. До выполнения работ по капитальному ремонту и усилению пролётного строения требуется незамедлительно в трёх крайних стыках коробчатых балок вблизи опор 7 и 13 установить и подклинить металлические рамы из прокатных профилей, которые будут противодействовать возможному сдвигу по стыкам. Требуется организовать систему постоянного мониторинга технического состояния мостового сооружения. Очистка от продуктов коррозии, смазка и окраска опорных частей, восстановление защитных кожухов опорных частей стаканного типа. Ремонт поверхностных дефектов и повреждений железобетонных элементов конструкций сооружения: сколов бетона, участков с малым защитным слоем бетона, зон разрушения бетона, согласно Ведомости дефектов и повреждений, с удалением продуктов коррозии и последующим нанесением декоративно-защитного окрасочного покрытия. До проведения ремонтных работ ограничить скорость движения транспорта по мостовому переходу до 50 км/ч.

ИА REGNUM напоминает, что конкурсный отбор на проведение обследования костромского моста у Ипатьевского монастыря выиграла московская компания «НИИ МИГС», которая провела все работы летом текущего года.