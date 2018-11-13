Юрист о штрафах: если приставам будет проще работать — пусть снизят сбор

Москва, , 14:59 — REGNUM Если упрощенная система взимания штрафов ГИБДД облегчит работу судебных приставов, то и сумма исполнительного сбора должна быть снижена, считает ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

Упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные видеокамерами, может быть введена в России с 2019 года. Процедура изложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», пишет 13 ноября «Коммерсантъ». Нововведение затронет миллионы автомобилистов.

«Приставы давно действуют по упрощенной схеме и без каких-либо нововведений, просто вскоре это примет более легальный окрас. Сейчас, если выносится постановление о штрафе за нарушение, зафиксированное камерой, работающей в автоматическом режиме, то оно высылается по почте собственнику автомобиля.

Собственник автомобиля, если он не проверяет свои штрафы по сайту ГИБДД, или по сайту госуслуг, либо не сообщает в ГИБДД о смене адреса проживания, сам подталкивает себя на негативные последствия по принудительному взысканию этого штрафа.

При должной осмотрительности водитель (собственник) мог бы в первые 20 дней оплатить штраф со скидкой 50%, в целом же ему дается 60 дней на оплату штрафа. Если водителю (собственнику) автомобиля не хватило такого большого промежутка времени на оплату, то что изменят 5 дней пристава на добровольную оплату штрафа?

Вижу такое решение разумным. Это разгрузит, хоть и немного приставов, станут (возможно) больше времени уделять более серьезным исполнительным производствам, сократят расходы на ведение исполнительного производства по незначительным штрафам. Однако, если сокращается затрата пристава на взыскание штрафа, то хотелось бы, чтобы и сумма исполнительского сбора была снижена.

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