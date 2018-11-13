Зона свободной торговли ЕАЭС с Ираном сэкономит бизнесу Киргизии до $1 млн

Бишкек, , 14:56 — REGNUM Подписание временного соглашения об образовании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном позволит предпринимателям Киргизии сэкономить до $1 млн (67,5 млн рублей). Об этом заявил статс-секретарь министерства экономики Айдин Шаршеев, выступая на заседании парламентского комитета по международным делам.

Также представитель экономического ведомства отметил, что после принятия документа, экспорт киргизстанского мяса вырастет на 80%, а фасоли — на 40%.

По итогам заседания комитета депутаты одобрили в первом чтении законопроект «О ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, подписанного 17 мая 2018 года в городе Астана».

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил около $6,3 млрд (около 425,4 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,5%.

Отметим, что объем торговли между Киргизией и Ираном не превышает $23 млн (1,5 млрд рублей) в год, большую часть которого составляет импорт иранских товаров — стройматериалов, продукции химической промышленности, продуктов питания и одежды. Киргизия поставляет в Иран мясо, фасоль и другую сельхозпродукцию.