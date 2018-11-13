Из-за налоговых изменений Чувашия недополучит в 2019 году около 1 млрд

Чебоксары, , 14:55 — REGNUM В Чувашии в 2019—2021 годах из-за отмены налога на движимое имущество организаций выпадающие доходы бюджета оцениваются в размере около 1 млрд рублей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 13 ноября, сообщила на публичных бюджетных слушаниях вице-премьер — министр финансов Светлана Енилина.

Своё выступление Светлана Енилина начала с бюджетных потерь. По её словам, в результате изменений в налоговом законодательстве, которые вступают в силу в 2019 году, выпадающие доходы в Чувашии составят порядка 1 млрд рублей.

«Так, из объектов обложения налогом на имущество организаций исключается всё движимое имущество. Потери бюджета оцениваются в 2019 году порядка 971 млн рублей, в 2020—2021 годах — более 1 млрд рублей ежегодно», — сообщила министр финансов.

Напомним, с 1 января 2019 года компании не должны платить налоги по движимому имуществу. Такой налог исключен из налогового кодекса. В то же время для бизнеса поднята ставка по налогу (НДС) с 18 до 20%. Согласно проекту бюджета, в 2019 году поступление по имущественным налогам прогнозируется в республиканский бюджет Чувашии в сумме 2 963 371,6 тыс. рублей, налог на имущество организаций — в сумме 2 098 120 тыс. рублей.

Говоря об изменениях, Енилина также обратила внимание на то, что штрафы за нарушение правил дорожного движения будут зачисляться в дорожный фонд Чувашской Республики, речь идёт о сумме в 450 млн рублей. Глава минфина пояснила, что ранее 450 млн распределялись «на иные цели, на те же социальные выплаты или расходы социального характера». С 2019 года дорожные штрафы станут «целевыми, будут считаться расходами дорожного фонда». В результате собственные доходы дорожного фонда Чувашии в 2019 году возрастут на 16% и достигнут 3,3 млрд рублей. Напомним, общий размер дорожного фонда в этом году превысил 5 млрд рублей.

Говоря о проекте бюджета на 2019 год, в минфине Чувашии отмечают, что он сформирован на основе базового сценария развития экономики республики. Доходы республиканского бюджета в 2019 году прогнозируются в сумме 47 415 191,6 тыс. рублей, в том числе собственные — 27 985 180,7 тыс. рублей. Расходы предлагается утвердить в размере 46 267 209,6 тыс. рублей, профицит — в сумме 1 157 982 тыс. рублей.

Напомним, при первоначальном принятии бюджета на 2018 году доходы были утверждены в сумме 43 013 016,8 тыс. рублей, расходы — 42 957 166,8 тыс. рублей, профицит был запланирован в размере 55 850 тыс. рублей.

Читайте развитие сюжета: В Чувашии за 10 месяцев освоено 42% средств на жильё сиротам