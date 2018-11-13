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В Москве вторичное жилье выросло в цене на 5,8% с начала года

Экономика

Однокомнатная квартира перепродается в среднем не дешевле 6 млн рублей

В Москве вторичное жилье выросло в цене на 5,8% с начала года
Alper Çuğun
Ключи от квартиры

Москва, 13 ноября 2018, 14:56 — REGNUM  Цены на перепродаваемое жилье в Москве увеличились на 5,8% с начала 2018 года. Об этом говорится в исследовании компании «Миэль».

Так, в октябре квадратный метр вторичного жилья стоил в среднем 224,9 тыс. рублей. Средняя удельная цена предложения увеличилась на 0,6%.

За период с января по октябрь включительно было заключено на 28% больше сделок по вторичному жилью, чем за тот же период 2017 года. Относительно октября 2017 года рост составил 34%.

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Предложений по итогам октября стало меньше на 1,7%. Для покупки были доступны 38,6 тыс. квартир, отмечают в компании.

На протяжении трех месяцев однокомнатная квартира в Москве перепродается в среднем не дешевле 6 млн рублей, двухкомнатная стоит примерно 9 млн рублей, трехкомнатная — не дешевле 13 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва находится на 13-м месте в мировом рейтинге стоимости элитного жилья. Самое дорогое жилье в столице находится на Патриарших прудах.

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