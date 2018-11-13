Вторник, 13 Ноября 2018 года
16:07:33 МСК

Госдума расширяет функции Внешэкономбанка

Экономика

Переименовывает его в ВЭБ.РФ и повышает финансирование

Госдума расширяет функции Внешэкономбанка
Mrduk
Здание Внешэкономбанка

Москва, 13 ноября 2018, 14:49 — REGNUM  Пакет правительственных законопроектов о наделении Внешэкономбанк новыми полномочиями для реализации указа президента РФ Владимира Путина Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

По предложению правительства РФ, Внешэкономбанк должен стать национальным институтом развития. Поэтому банк следует переименовать в госкорпорацию развития ВЭБ. РФ, чтобы новое название полностью отражало задачи, которые стоят перед такой организацией. Такие изменения необходимы для реализации майского указа президента РФ Владимира Путина, направленного на прорывное развитие страны до 2024 года.

В обязанности ВЭБ. РФ войдет организация работы институтов развития по вопросам социально-экономического развития РФ. Так, помимо кредитования наиболее важных с социальной точки зрения проектов, корпорация должна будет обеспечивать еще и полное их сопровождение.

Кроме того, правительство также увеличивается капитал ВЭБ.РФ. Так, в бюджет корпорации будет направлено 300 млрд рублей на инвестиции в проекты. Еще 600 млрд рублей ВЭБ. РФ будет получать в качестве субсидий для урегулирования внешних обязательств до 2024 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить