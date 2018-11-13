Российский уголь завоёвывает азиатские рынки

Чита, , 14:44 — REGNUM Более 570 тысяч кубометров вскрышной породы добыли в октябре 2018 года рабочие экскаваторной бригады Сергея Куницына, работающие в разрезе «Восточный» ООО «Читауголь», расположенном в Забайкалье, и установившие тем самым мировой рекорд. В числе причин, обеспечивших это достижение, стало использование такой современной техники, как японский экскаватор Komatsu РС-1250 с объёмом ковша 6,7 кубометра и дизельным приводом. Как отзываются эксперты, на сегодняшний день это одна из самых популярных машин, занятых на угледобывающих предприятиях, пишет Росбалт.

На фоне того, что президентом России поставлена задача увеличить поставки энергоносителей за рубеж, рекорд приобретает особое значение. Тем более что за последние два десятка лет мировой рынок угля увеличился почти в два раза, и к 2017 году объём торговли углём добрался до отметки в 1 млрд 30 млн тонн. Это если говорить о топливном угле. Что касается этой разновидности твердого топлива, используемого в металлургии, — так называемом коксе — то здесь объём мировой торговли составил 327 млн тонн.

Растёт и экспорт данного топлива из РФ. Так, если в 2000 году доля РФ в мировых поставках равнялась 6%, то 2017 году она уже достигла 14%. В целом экспорт угля из РФ вырос в девять раз. Больше России на мировой рынок угля поставляют лишь Индонезия да Австралия.

Отдельного внимания заслуживает и география российского угольного экспорта. В прошлом — 2017 году — Россия отправила на рынки западных стран около 97 млн тонн. В свою очередь, на восток «ушло» 93 млн тонн, причём ожидается, что именно в этом направлении экспорт будут нарастать.

Государства Азиатско-Тихоокеанского региона — это огромный рынок сбыта российского угля, хотя пока он занимает там скромную долю в 10%. Для сравнения на так называемом рынке «Атлантического региона» доля российского угля оказывается куда существеннее — 43%.

Изучившие этот вопрос эксперты убеждены, что к 2025 году экспорт российского угля на азиатские рынки вырастет до 207 млн тонн в год. Закономерным образом это должно сказаться и на инвестиционном притоке. Ожидается, что только в угледобывающую отрасль «придёт» около 450 млрд рублей. Ещё 700 млрд достанется железнодорожной отрасли и 200 млрд «уйдёт» на развитие портовой инфраструктуры. Немаловажный факт — в целом по России угольные перевозки составляют около 28% от общего количества грузовых железнодорожных.

Впрочем, что касается Европы, то предполагается, что её потребности в угле будут падать, и к 2020 году это снижение составит 6%. И это при общемировом спросе, растущем (как ожидается) до 2022 года на 0,5% в год.

Ещё одна проблема — это транспортные издержки, особенно с учётом того, что российские центры добычи угля находятся на существенном расстоянии от морских портов. По некоторым данным, доля транспортных издержек в экспортной цене российского угля равна примерно 40−50%.

Все эти факторы ставят перед российской угольной отраслью необходимость не только увеличения добычи угля как таковой, но и активного внедрения передовой техники и ультрасовременных способов добычи угля. ООО «Читауголь» идёт именно в этом направлении.