В Севастополе рассказали, когда наймут нового подрядчика парка Победы

Севастополь, , 14:43 — REGNUM Договор с новым подрядчиком реконструкции парка Победы в Севастополе местные власти собираются заключить до конца 2018 года. Об этом 13 ноября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Работы в парке Победы должны были завершиться 1 декабря этого года. Для участия в конкурсе будут привлечены крупные компании», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя сообщил, что с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей парк Победы, расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию парка выполняло ООО «Рабочий 1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ.