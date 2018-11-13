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В Севастополе рассказали, когда наймут нового подрядчика парка Победы

Экономика

Власти города надеются, что с третей попытки удастся закончить реконструкцию многострадального парка

Севастополь, 13 ноября 2018, 14:43 — REGNUM  Договор с новым подрядчиком реконструкции парка Победы в Севастополе местные власти собираются заключить до конца 2018 года. Об этом 13 ноября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Работы в парке Победы должны были завершиться 1 декабря этого года. Для участия в конкурсе будут привлечены крупные компании», — отметил губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Севастополя сообщил, что с компанией «Глассок-Крым, реконструирующей парк Победы, расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами. До неё реконструкцию парка выполняло ООО «Рабочий 1», с которым также разорвали контракт из-за срыва сроков выполнения работ.

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