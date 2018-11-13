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В Прикамье за месяц долг по зарплате снизился почти на 57%

Экономика

На 1 ноября сумма задолженности по заработной плате составила 10,9 млн рублей

В Прикамье за месяц долг по зарплате снизился почти на 57%
Кошелек

Пермь, 13 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  В Пермском крае сумма задолженности по заработной плате работодателей перед подчинёнными сократилась за месяц более чем в два раза. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве промышленности, предпринимательства и торговли региона, за октябрь объём задолженности снизился на 56,7% по отношению к сентябрю и на 1 ноября составил 10,9 млн рублей.

По данным ведомства, из общей суммы просроченной задолженности по заработной плате задолженность организаций, находящихся в процедуре банкротства, составляет 59,5%.

Добавим, на 1 октября сумма задолженности составляла 25,381 млн рублей. Долги отмечены по таким видам деятельности, как сельское и лесное хозяйство, обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе и строительство. Такие данные приводит Пермьстат.

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