Проблема не в НДС, а в тарифах и акцизах: о налоговой нагрузке на граждан

Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM О влиянии повышения НДС на граждан говорить рано, а прямой подоходный налог не повышался, и для оценки ситуации следует оценить уровень реально располагаемых доходов, на который в значительной мере влияет рост тарифов и акцизов, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 13 ноября, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя сообщения о предстоящей проверке возможного роста налоговой нагрузки.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин после встречи с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым поручил Дмитрию Медведеву провести анализ и выяснить, соответствует ли действительности информация профсоюзов о росте «фискальной и квазифискальной нагрузки на население». Предполагается, что нагрузка могла вырасти вследствие повышения НДС, которое предприниматели «перекладывают» на потребителей, а также вследствие некоторых других мер.

О влиянии повышения НДС на население говорить еще рано, прямой подоходный налог для граждан не повышался, а работающих по патентам в России немного. Скорее следует говорить о косвенном влиянии на доходы граждан от повышения тарифов, в том числе коммунальных, и акцизов, прежде всего в ситуации с топливом.

Чтобы понять реальную ситуацию, нужно оценить уровень реально располагаемых доходов. За последние четыре года он снизился более чем на 10%. Нужно оценить уровень зарплат в регионах, стоимость продовольственной и потребительской корзины. Тогда можно будет получить достоверную картину, — отметил Ходачек.