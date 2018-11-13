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Росавтодор разрешил укладывать асфальт в дождь и снег

Экономика

Документ рекомендательного характера разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автодорог

Москва, 13 ноября 2018, 14:24 — REGNUM  Дорожным службам разрешено обновлять дорожное покрытие при минусовых температурах и незначительных осадках. Об этом говорится в методических рекомендациях Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

В рекомендациях по устройству асфальтобетонных покрытий при неблагоприятных погодных условиях говорится о том, что производить укладку асфальта можно при температуре воздухе от +5 °С до — 10 °C и в условиях небольшого дождя или снега. В ведомстве отметили, что документ рекомендательного характера разработан с целью увеличения продолжительности строительного сезона автодорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Счетной палате уведомили, что средства, выделенные субъектам РФ на ремонт дорог, осваиваются на низком уровне. По данным на 1 августа 2018 года израсходовано 9,4 млрд рублей, что составляет лишь 30% от выделенных средств.

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