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Реконструкция парка Победы в Севастополе может стать уголовным делом

Экономика

Власти города попросят правоохранителей проверить работу компании «Глассок-Крым»

Севастополь, 13 ноября 2018, 14:23 — REGNUM  Материалы по итогам работы подрядчика масштабной реконструкции севастопольского парка Победы направлены в правоохранительные органы. Об этом 13 ноября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«На каждом этапе работ были задержки: и с проектом, и с технической документацией, и с приёмом документов. Если будут выявлены технические недостатки, то дополнительные материалы станут основанием для возбуждения уголовного дела», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя сообщил, что с компанией «Глассок-Крым», которая занимается реконструкцией парка Победы, будет расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами.

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