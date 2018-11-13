Реконструкция парка Победы в Севастополе может стать уголовным делом

Севастополь, , 14:23 — REGNUM Материалы по итогам работы подрядчика масштабной реконструкции севастопольского парка Победы направлены в правоохранительные органы. Об этом 13 ноября журналистам сообщил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«На каждом этапе работ были задержки: и с проектом, и с технической документацией, и с приёмом документов. Если будут выявлены технические недостатки, то дополнительные материалы станут основанием для возбуждения уголовного дела», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя сообщил, что с компанией «Глассок-Крым», которая занимается реконструкцией парка Победы, будет расторгнут контракт, поскольку она не справилась с поставленными задачами.

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