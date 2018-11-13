Власти Херсона обвинили Киев в «самоустранении» и росте «недоверия к власти

Киев, , 14:11 — REGNUM Горсовет Херсона обвинил Киев в «самоустранении» от принятия необходимых управленческих решений, которые привели к срыву отопительного сезона в городе. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

В горсовете напомнили, что Херсонская ТЭЦ является государственным предприятием (в управлении Фонда госимущества Украины). При этом правительство вовремя не назначило руководство ТЭЦ.

«Ситуация с Херсонской ТЭЦ близка к чрезвычайной. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По состоянию на 12 октября АО «Херсонская ТЭЦ» не начала поставки теплоносителя. Это чревато возникновением чрезвычайных ситуаций в городе. Поскольку ТЭЦ является государственным предприятием, город стал заложником ситуации из-за действий руководства предприятия и самоустранения органов государственной власти от принятия необходимых управленческих решений, вследствие чего не было своевременно обеспечено вступление в должность нового руководства указанного предприятия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно ст.29−30 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», в компетенцию городской власти входят полномочия только по управлению объектами жилищно-коммунального хозяйства, бытового, торгового обслуживания, транспорта и связи, находящихся в коммунальной собственности.

Кроме того, Херсонский горсовет заявил, что сложившаяся ситуация вызвала"значительную социальную напряженность среди населения города, что вызывает недоверие к органам власти».

Власти Херсона требуют распломбировать задвижки на сети газоснабжения АО «Херсонская ТЭЦ», чтобы возобновить подачу газа на станцию для включения отопления.

«Кроме того, департамент жилищно-коммунального хозяйства Херсонского городского совета получил поручение подготовить предложения по переводу объектов жилищного фонда и социальной сферы города, которые получают теплоноситель от АО «Херсонская ТЭЦ», на отопление от других источников теплоснабжения (квартальные, крышные, блочно-модульные котельные и др.). Также будет рассмотрен вопрос о предоставлении жителям Херсона права на установку автономного отопления в многоквартирных жилых домах», — информирует горсовет.

По словам руководителя Херсонской ТЭЦ Виктора Судака, проблемы предприятия обусловлены многолетними заниженными тарифами на теплоснабжение от ТЭЦ, из-за чего возник долг населения в размере 2,1 млн долл. Вследствие этого ТЭЦ лишили лимитов на газ.

Напомним, 13 ноября президент Украины Петр Порошенко должен провести срочное совещание по вопросу предоставления номинаций нескольким госпредприятиям Украины, в том числе, для Херсонской ТЭЦ.

Как сообщалось, Киев сорвал запуск отопительного сезона в городах Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка. Несмотря на похолодание населенные пункты остается без отопления. 12 ноября жители г. Кривой Рог взяли штурмом здание «Криворожгаз» из-за отказа «Нафтогаза» поставлять газ Криворожской теплоцентрали.

По данным пресс-службы, в заложниках удерживаются технический директор предприятия Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка. «Они объясняли, что «Нафтогаз» должен дать разрешение на пуск газа, но люди ничего не хотят слышать, потому что их дети мерзнут», — сказано в сообщении.