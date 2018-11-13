Подрядчик севастопольского парка Победы провалил работу

Севастополь, , 14:10 — REGNUM Правительство Севастополя расторгнет договор с компанией «Глассок-Крым», которая занимается реконструкцией парка Победы, поскольку она не справилась с поставленными задачами. Об этом 13 ноября журналистам заявил губернатор города-героя Дмитрий Овсянников.

«Компания не справилась. Сегодня будем принимать решение по расторжению договора, технические специалисты проведут инвентаризацию и аудит выполненных работ», — отметил губернатор.

По его словам, у властей города есть множество вопросов к службе заказчика, которая допустила столь большое отставание от графика.

Напомним, реконструкция парка Победы, стоимость которого составляет более одного миллиарда рублей, финансируется из средств федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Местные жители неоднократно критиковали правительство города за то, что масштабный проект не прошёл общественные слушания.

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