Похудевший на «макарошках» депутат предложил увеличить потребкорзину

Москва, , 14:09 — REGNUM Размер потребительской корзины должен составлять не менее 10 тыс. рублей, а прожиточный минимум — не менее 20 тыс. рублей. Об этом заявил на пресс-конференции «Министерская диета, или Как саратовский депутат съел потребительскую корзину» депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ), попробовавший питаться на 3,5 тыс. рублей в месяц.

Бондаренко рассказал, что готовит законодательную инициативу об увеличении размера потребительской корзины. Депутат намерен обратиться в Госдуму и правительство РФ.

10 тыс. рублей — минимальная сумма, которая позволяет людям включать в рацион молоко, сыр, мясо и фрукты. В Москве иные условия, там сумма должна быть другой, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре бывшая министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что на 3,5 тыс. рублей в месяц все могут позволить себе скромное полноценное питание, например «макарошки» и кефир. Высказывание чиновницы вызвало широкий резонанс, а депутат Бондаренко решился поставить эксперимент с такой диетой на себе.

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