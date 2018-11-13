Профессор РАНХиГС: Забытые вклады — собственность банков, а не государства

Москва, , 14:01 — REGNUM «Забытые» вклады должны оставаться в банках, как «премия» кредитной организации, считает профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

Депутаты Госдумы РФ изучат поступившее предложение передавать из банков в бюджет России невостребованные вклады, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков(«Справедливая Россия»). По словам парламентария, вопрос изъятия «зависших» средств с профильными ведомствами пока не обсуждался.

«Мы как раз недавно обсуждали эту тему со студентами на нашем факультете. Это же бизнес, и поэтому я считаю, что это премия банков и зачем ее изымать в бюджет? Клиенты сами принесли свои деньги и сами забыли.

По моим оценкам это 3% от объема всех операций, но я могу ошибаться, поскольку банков стало намного меньше, поэтому сейчас и объем может быть и меньше — около 1,5%.

Это небольшие суммы, которые остались. Допустим, у Вас был вклад, вы оставили на нем 10 рублей, вы эти 10 рублей все равно не изымаете, они просто лежат на Вашем счету.

Почему нужно изымать обязательно это в бюджет? Если банк готов поддерживать счет в активном состоянии, он же тоже несет издержки. Поэтому ситуация не так однозначно хороша, а то что у нас все хотят забрать в бюджет, по-моему, это не совсем правильно.

Я считаю, что эта ситуация не требует какого-то вмешательства государства. Рынок есть рынок, никаких заслуг государства в том, что эти деньги лежат на счету в банке и забыты вкладчиком, нет.

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