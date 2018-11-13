ЕВРАЗ направит на реконструкцию Таштагольского рудника 6,8 млрд рублей

Москва, , 14:00 — REGNUM Объем средств, которые холдинг ЕВРАЗ направит на реконструкцию Таштагольского рудника, составит около 6,8 млрд рублей. В результате реконструкции планируется увеличить объемы добываемой железной руды примерно в полтора раза, с 2,2 млн тонн до 3,25 млн тонн в год, сообщает 13 ноября пресс-служба предприятия.

После реконструкции на шахте будет запущен в работу скиповый ствол «Сибиряк», по которому будет осуществляться доставка материалов и выдача на-гора добытой руды. Кроме того, будет возведён комплекс подземного дробления на глубине 350 метров.

Таштагольская шахта будет работать по двум технологиям: традиционной — этажно-принудительного обрушения, и новой — подэтажно-камерной, с закладкой отработанного пространства и применением самоходной техники. На предприятии рассчитывают, что такое сочетание позволит существенно нарастить производительность труда на всех этапах подготовки и добычи руды, а также снизить себестоимость продукции. Аналогичная технология действует на Шерегешском руднике.

В настоящее время проведены предварительные инженерные изыскания под будущие площадки строительства, завершена техническая экспертиза зданий и сооружений, а также эксплуатационная разведка на Западном участке месторождения. Специалисты планируют начать добычу руды по новой технологии уже во втором полугодии 2019 года.

Запасы Таштагольской шахты в пределах горного отвода до горизонта — 350 метров оцениваются 53,8 млн тонн руды с содержанием железа 40,3%. Добыча ведётся на Юго-Восточном, Восточном и Северо-Западном участках.

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