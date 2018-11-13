Рынок криптовалют переживает период взросления

Москва, , 13:54 — REGNUM Рынок криптовалюты переживает период становления в более уверенную и эффективную финансовую структуру. Это не бесконтрольное движение, флагманы индустрии блокчейна и криптовалют, наряду с основными инвесторами в этой сфере, в 2018 году создавали тепличные условия для формирования новых продуктов или можно сказать новых этапов развития в каждой отдельной сфере деятельности, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик компании «ФинИст» Александр Агеев.

«2018 год начался с того, что после пампа биткойна в 2017 году, который являлся толчком к развитию индустрии, довольно жестким, начался дампинг, который опустил рынком на минимальные эффективные значения стоимости криптовалют, которые устраивают основных кредиторов. Тем самым запустив очистку рынка от мошеннических проектов, это сразу уменьшило риски основных инвесторов в этот переходный период, основные инвестиции происходят в Биткойне», — пояснил эксперт.

Сам же переход был акцентирован на появление на рынке возможностей инвестирования в проекты в соответствии с требованиями регуляторов, самое известное это SEC. Создания более доступных площадок для хранения и управления криптоактивами. Создание нового поколения железа для работы сети, в первую очередь для основной инвестиционной валюты и так далее.

«Таким образом, складывается картина переходного периода, взросления индустрии и готовности ее прийти на реальный рынок, где совсем другие правила и мощности. Без этого мир криптовалют и блокчейна не будет развиваться, без этого он бы просто умер, но как можно заметить, это большой и долго играющий проект, который вполне сможет плавно влиться в жизнь людей. 2018 год положил начало этого пути, формирования новых правил игры, а значит, и новых возможностей для российских граждан», — высказал свое мнение.

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