Госдума установила правила использования биоэтанола в РФ

Москва, , 13:48 — REGNUM Закон о регулировании оборота биоэтанола на территории РФ Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Закон прописывает, что под биоэтанолом стоит понимать денатурированный этиловый спирт. При этом он может быть произведен как из пищевого, так и из непищевого сырья растительного происхождения, но должен содержать не более 1% воды. Авторы также прописывают правила лицензирование производства, хранения и поставок биоэтанола.

Так, например, закон ограничивает использование биоэтанола в качестве алкогольного суррогата. Для этого предприятия, которые выпускают биоэтанол, более не смогут производить этиловый спирт из пищевого сырья.

Кроме того, технологическое оборудование, которое используется для производства биоэтанола, должно быть особенным. На нем должны быть установлены автоматические средства измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле. Чтобы все предприятия могли заменить производственную технику, положения закона вступят в силу через год после его подписания президентом РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о производстве биоэтанола был разработан парламентом Северной Осетии. В республике его принятие связывают с возрождением нескольких закрытых ранее заводов по производству спиртосодержащей продукции. Так, по словам главы региона Вячеслава Битарова, вновь запущенные 15 заводов по производству спирта будут способствовать росту экономики и дадут возможность трудоустроиться почти четырем тысячам жителей субъекта.

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