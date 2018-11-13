К переходу на упрощенное взыскание штрафов в России не готовы — сенатор

Москва, , 13:46 — REGNUM К переходу на автоматизированную оплату штрафов российское общество пока не готово — нередки сбои в платежных системах, а ошибки будут дорого стоить гражданам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 ноября заявил член Совфеда от Смоленской области Сергей Леонов.

Упрощенная система взыскания штрафов за нарушения Правил дорожного движения, зафиксированные видеокамерами, может быть введена в России с 2019 года. Процедура изложена в новой редакции закона «Об исполнительном производстве», пишет 13 ноября «Коммерсантъ». Нововведение затронет миллионы автомобилистов, отмечает издание. Речь идет о штрафах до 3 тыс. рублей.

«Моё отношение к законопроекту резко отрицательное. Новый порядок должен упростить работу судебным приставам. Но что такое служба судебных приставов? По моему мнению, это неповоротливая структура, которая совершенно не занимается своими прямыми обязанностями — о чем свидетельствует огромное количество обращений ко мне как к сенатору граждан о том, что не взыскиваются долги по алиментам, не выполняются решения суда.

Что касается непосредственно законопроекта. Чего мы добиваемся? Чтобы люди перестали ездить на своих автомобилях? Ведь помимо справедливых штрафов автомобилисты будут вынуждены бегать и оспаривать несправедливые.

Кто-то потратит время и силы, разберётся с неправомерным штрафом. Другие обсудят камеру в соцсетях и предупредят о ней коллег-автомобилистов. Но в любом случае у человека должно быть время на обжалование штрафа прежде, чем его заплатить.

Кроме того, постоянно случаются сбои, когда человек платит штраф, а платёж не отображается в базе из-за несовершенства системы. Автомобилистам приходится искать квитанции, бегать по инстанциям и что-то доказывать. Почему они должны бесконечно оправдываться перед государством, даже если всё правильно сделали?

И такие ошибки случаются постоянно и по всей стране. Поэтому я считаю, что мы пока не готовы к переходу на автоматизированную оплату штрафов. И последнее. Что это за «исполнительный сбор» в 1000 рублей? То есть люди вместо штрафа в 500 рублей заплатят 1500, причём автоматически?

Для кого-то заплатить такую сумму — не проблема. А многие, может быть, будут откладывать по 500 рублей в месяц, чтобы оплатить штраф. А если он ещё к тому же выписан несправедливо? У людей нет возможности ждать, пока государство наиграется в автоматизацию».

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