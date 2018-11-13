В Оренбуржье на 32% выросли объёмы индивидуального строительства

Оренбург, , 13:37 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост объёмов строительства. Значительный прорыв наблюдается в индивидуальном секторе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое.

По данным Оренбургстата, в январе-октябре 2018 года организациями всех форм собственности построено 10 516 квартир общей площадью 791,9 тыс. квадратных метров, что на 12% превысило показатель за аналогичный период 2017 года. Индивидуальными застройщиками построено 392,1 тыс. квадратных метров, что на 32,3% выше прошлогоднего показателя.

В общем объеме введённого жилья 274,7 тыс. квадратных метров построено в сельской местности (126,3% к январю-октябрю 2017 года).

В Оренбурге за 10 месяцев 2018 года введено в строй 380,4 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 57 тыс. квадратных метров.

Прогноз по вводу жилья на 2018 год для Оренбургской области составляет 900 тыс. кв. метров. На сегодняшний день в регионе уже сдано 88% от запланированного годового объёма. На начало ноября в стадии строительства находится 1,54 млн квадратных метров многоквартирного жилого фонда, что на 60% больше показателя 2017 года.