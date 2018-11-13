Силуанов: ФНБ достигнет 6,3 трлн рублей

Москва, , 13:35 — REGNUM В 2019 году объем Фонда национального благосостояния достигнет порядка 6,3 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

«На конец 2019 года объём ликвидной части Фонда национального благосостояния без учёта уже тех денег, которые выложены инфраструктурные проекты, составит 6,3 трлн рублей или порядка 6% ВВП, это без учёта тех денег, которые ещё и в 2019 году будут, соответственно, поступать от нефти и газа», — сказал Силуанов.

По итогам 2018 года в 2019 году в Фонд будут направлены средства на сумму 4,1 трлн рублей.