Вторник, 13 Ноября 2018 года
14:26:57 МСК

Силуанов: ФНБ достигнет 6,3 трлн рублей

Экономика

В 2019 году

Москва, 13 ноября 2018, 13:35 — REGNUM  В 2019 году объем Фонда национального благосостояния достигнет порядка 6,3 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов в ходе пленарного заседания Госдумы.

«На конец 2019 года объём ликвидной части Фонда национального благосостояния без учёта уже тех денег, которые выложены инфраструктурные проекты, составит 6,3 трлн рублей или порядка 6% ВВП, это без учёта тех денег, которые ещё и в 2019 году будут, соответственно, поступать от нефти и газа», — сказал Силуанов.

По итогам 2018 года в 2019 году в Фонд будут направлены средства на сумму 4,1 трлн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Макроэкономика России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить