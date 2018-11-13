Пакет законопроектов о налогах для самозанятых Госдума приняла во II чтении

Москва, , 13:31 — REGNUM Пакет законопроектов о введении в качестве эксперимента специального налогового режима для самозанятых граждан РФ, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 ноября.

Речь идет о проведении десятилетнего эксперимента, в ходе которого граждане получат возможность уплачивать налог с дохода по льготным условиям. Новый режим коснется так называемых самозанятых граждан — то есть тех, кто получает доход от своей деятельности, но при этом официально не трудоустроен, не имеет работодателя и подчиненных. Им предлагается возможность «выйти из тени», зарегистрироваться в специальном приложении «Мой налог», созданном Федеральной налоговой службой, и платить налог на доход в 4%, если они работают с другими физлицами. Если же их работа связана с предоставлением услуг или продажей товаров для юрлиц, то ставка налога составит 6%. Такие правила коснуться только тех граждан, которые зарегистрировались в приложении, напомнил глава профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

«Те, кто не захотят этим воспользоваться, останутся в той же ситуации, в которой они находятся сегодня, и в отношении них закон не предполагает никаких действий. А вот в отношении тех, кто захочет воспользоваться законом, тех, кто действительно считает, что в этот режим 4% налога, из которых 1,5% идут на твое же здравоохранение, зачисляются в Фонд обязательного медицинского страхования, и подготовлен данный пакет законопроектов», — подчеркнул Макаров.

Новые правила должны вступить в силу с 2019 года и затронуть четыре региона — Москва и Московская область, Татария и Калужская область. Воспользоваться новым режимом могут те граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Ко второму чтению депутаты прописали, что установленные правила не будут изменяться в течение всех десяти лет проведения эксперимента. Кроме того, профильный комитет уточнил, что под доходом самозанятых в том числе подразумеваются и поступления граждан от сдачи своей квартиры в аренду.

Новая редакция также предполагает, что наказание для зарегистрированных граждан, которые не выдали чек за указанные услуги будет мягче. Так, за первое такое нарушение самозанятый должен заплатить штраф в 20% от полученного дохода, а за повторное нарушение — 100%. Но при этом депутаты отменили нормы о минимальном размере штрафа, который составлял 1 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно.

«Одновременно мы проработали вопрос и с правительством, и с налоговой службой, и договорились, что так же, как когда вводился режим контрольно-кассовой техники, налоговая служба вообще не будет осуществлять никаких штрафов в течение первого года осуществления эксперимента», — отметил Макаров.