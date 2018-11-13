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«Евроидиотов» назвали виновниками коммунального ада Украины

Экономика

«Задача любого нормального правительства — это не строить рай на земле, а не допустить ада на земле»

Москва, 13 ноября 2018, 13:32 — REGNUM  «Евроидиоты» из Киева делают все, чтобы на Украине был ад, заявил 13 ноября соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Задача любого нормального правительства — это не строить рай на земле, а не допустить ада на земле. А вот эти евроидиоты сегодня все делают, чтобы был ад на Украине», — сказал он.

Так Олейник прокомментировал сюжет о замерзающих городах Украины, где власти до сих пор не включают отопление.

Он напомнил, что сейчас Украина покупает российский газ в Европе по цене 328 долларов за кубометр, в то время, когда прямые поставки проходили по стоимости в 240 долларов.

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Проблемы ЖКХ Украины
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