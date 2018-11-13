Ульяновская область развивает сотрудничество с Кубой

Ульяновск, , 13:23 — REGNUM Ульяновская область установит побратимские отношения с одним из городов Кубы. Договоренность об этом достигнута в Москве между ульяновским губернатором Сергеем Морозовым и послом Куба в России Херардо Пеньяльвером Порталем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы области.

Областные власти констатируют, что за последние годы внешнеторговый оборот Ульяновской области и Кубы за счет экспорта увеличился в 8,5 раз. Губернатор Сергей Морозов подчёркивает, что ульяновский бизнес «очень заинтересован в кубинских проектах», приводя ряд примеров.

«Например, «Авиастар» сотрудничает с кубинской авиакомпанией Cubana Aviacion. Мы готовы оказывать содействие в организации поставок на Кубу самолетов, а также в окраске и техническом обслуживании воздушных судов. Еще одна перспективная отрасль — автомобилестроение. УАЗ уже начал активно участвовать в реализации проектов по поставкам автомобилей, ведутся активные переговоры с импортёрами, а также рассматривается вопрос по организации сборки машин в республике», — отметил Сергей Морозов.

Также на встрече с послом обсуждалось возможное сотрудничество Ленинского мемориала и музеев Че Гевары и Кастро, создание общества дружбы народов. Кроме того, был поднят вопрос об установлении побратимских отношений между городами Ульяновской области и Кубы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года Ульяновск установил побратимские отношения с городом Уху в Китае. Ранее у Ульяновска были установлены побратимские отношения с другими китайскими городами — с 2005 по 2016 годы заключены соглашения о сотрудничестве с городами Шеньчжень, Чанша и Сянтань. В 2018 году подписан меморандум об установлении побратимских отношений с городом Цзиньчэн.

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