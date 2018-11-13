В Казахстане назвали самые продаваемые марки автомобилей

Астана, , 13:14 — REGNUM В октябре в Казахстане был продан 1151 автомобиль Lada, 1040 автомобилей Toyota и 900 автомобилей Hyundai, сообщает 13 ноября агентство BNews со ссылкой на ассоциацию казахстанского автобизнеса.

Среди самых продаваемых марок также Kia — 435 автомобилей, Nissan — 272 автомобиля. Последующие места заняли Ravon, Renault, Volkswagen, Lexus и JAC.

В течение месяца казахстанские дилеры продали 5464 легковых автомобилей. По итогам десяти месяцев 2018 года продано 49 514 автомобилей, что на 27% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам девяти месяцев 2018 года автопроизводители Казахстана выпустили 22 709 автомобилей, что на 70,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

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