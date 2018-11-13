НПЦ газотурбостроения «Салют» внедряет стандарты авиационных правил

Москва, , 13:08 — REGNUM Специалисты НПЦ газотурбостроения «Салют» внедряют в систему менеджмента качества стандарты авиационных правил, утвержденных Межгосударственным авиационным комитетом. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

В сообщении говорится, что речь идет о части 21 Авиационных правил (АП-21), которая регулирует процедуру сертификации организаций разработчиков и изготовителей авиационной техники. В соответствии с требованиями указанного нормативного акта, изложенные в нем положения должны быть внедрены в производство и документацию системы менеджмента качества каждого предприятия, осуществляющего изготовление деталей и сборочных единиц двигателей, предназначенных для гражданской авиации.

«На «Салюте» действует 180 стандартов предприятия, из которых в 108 — требовалось внести изменения. На текущий момент уже внедрены 56 обновленных стандартов, еще 20 — находятся в процессе внедрения, остальные — прорабатываются», — пояснил директор по качеству предприятия Александр Машинистов.

В связи с тем, что АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» является участником проектов АО «ОДК» по созданию двигателей ТВ7−117СТ для самолета Ил-114−300 и ПД-14 для лайнера МС-21, аудит предприятия на предмет внедрения в систему менеджмента качества положений АП-21 осуществляют представители разработчиков и изготовителей названных изделий — АО «ОДК — Климов» и АО «ОДК — Авиадвигатель».

Начальник отдела качества предприятия Александр Еремин отметил, на сегодняшний день такие проверки имеют статус предварительных.

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