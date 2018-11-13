Козлов отпущения публично высекут: эксперт о проверке налоговой нагрузки

Санкт-Петербург, , 12:53 — REGNUM Правительственный анализ роста налоговой нагрузки на население завершится сообщением о перегибах на местах и поимкой нескольких козлов отпущения, сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 13 ноября, глава петербургской Ассоциации малого бизнеса в сфере потребительского рынка Алексей Третьяков, комментируя сообщения о предстоящей проверке возможного роста налоговой нагрузки.

Как сообщалось ранее, Владимир Путин после встречи с главой Федерации профсоюзов Михаилом Шмаковым поручил Дмитрию Медведеву провести анализ и выяснить, соответствует ли действительности информация профсоюзов о росте «фискальной и квазифискальной нагрузки на население». Предполагается, что нагрузка могла вырасти вследствие повышения НДС, которое предприниматели «перекладывают» на потребителей, а также вследствие некоторых других мер.

Сложно в этой ситуации не вспомнить Виктора Степановича Черномырдина. Правительство опять хотело как лучше, а получилось снова как всегда. Или, как вариант — никогда такого не было, и опять то же самое.

Дмитрий Медведев в ходе своего анализа выяснит три вещи. Первая: что мудрое государство приняло совершенно верное решение, но на местах его исказили, неправильно истолковали.

Вторая: виноваты жадные бизнесмены, особенно мелкие. Они подло отказываются нести свою часть ответственности и перекладывают ее на население.

И третья: население до сих пор не избавилось от «советских пережитков» и ждет от государства патернализма, хотя, как сказала недавно одна мудрая чиновница, «государство вам ничего не должно».

По итогам проведенной проверки будет объявлено о перегибах на местах и будет найдено несколько козлов отпущения, Кокориных и Мамаевых, которые сделают что-нибудь особенно некрасивое. Их публично высекут, на этом все и закончится, — отметил Третьяков.