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В Ростов-на-Дону пресекли торговлю санкционными продуктами из стран ЕС

Экономика

Изъято более 40 кг товаров

В Ростов-на-Дону пресекли торговлю санкционными продуктами из стран ЕС
Иллюстрация: Yutu.customs.ru
Санкционная продукция

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 12:43 — REGNUM  В одном из ростовских магазинов пресечена торговля санкционными продуктами, которые были незаконно ввезены из стран Евросоюза. Реализуемые сыры и колбасы были произведены в Италии, Испании и Франции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления 13 ноября.

Инспекцию провели сотрудники Ростовской таможни, Ростовской транспортной прокуратуры и Россельхознадзора.

«В соответствии с постановлением правительства РФ от 7 августа 2014 года № 778 сельскохозяйственная продукция из Италии, Испании и Франции относится к товарам, запрещенным к ввозу на территорию России», — уточнили в ведомстве.

Всего с прилавков магазина было изъято свыше 40 кг товаров, запрещённых к ввозу на территорию России. Продовольственные продукты были уничтожены.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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