Рубль не упал, доллар вырос

Москва, , 12:38 — REGNUM Резкое ослабление рубля на прошлой неделе было вызвано укреплением американского доллара после заседания ФРС США. С одной стороны, оно было проходным, ставку по федеральным фондам оставили без изменения, но риторика относительно кредитно-денежной политики укрепилась. Центральный банк США намерен и дальше повышать процентную ставку, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Если рассмотреть это решение со стороны статистики, то основания у чиновников ФРС для ужесточения монетарной политики есть. Темпы роста ВВП США сохраняются, в годовом выражении этот показатель уже достиг уровня 3%, о которых говорил Трамп. Безработица находится на низких значениях, на уровне 3,7%. И, наконец, инфляция сохраняется выше 2%. То есть выше таргета ФРС США. Более того, последние данные по инфляции у производителей показали, что индекс ИПЦ, который будет публиковаться 14 ноября, может продемонстрировать темпы роста, а не снижения, за что борется ФРС», — пояснил эксперт.

ЦБ РФ начал реагировать на продолжающийся рост ставок в США. Эльвира Набиуллина накануне призвала не бояться повышения процентных ставок. Таким образом, складывается ощущение, что ЦБ РФ уже готовит бизнес и граждан к повышению процентных ставок. Также напрашивается вывод, что регулятор фактически перешел к ужесточению монетарной политики.

«Текущая динамика по валютной паре доллар/рубль сохранится. Котировки преодолели отметку 66,88 и в рамках формации «двойное дно» продолжили рост. Цель этого движения находится в районе 69 рублей за доллар», — считает Капустянский.

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