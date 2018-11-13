Из состава правления Цеснабанка исключены заместители председателя

Астана, , 12:36 — REGNUM Совет директоров АО «Цеснабанка» исключи из состава правления двух заместителей председателя правления — Ольгу Бойко и Каната Туксаитова, сообщает 13 ноября агентство «КазТАГ».

После данного решения правление АО «Цеснабанка» состоит из председателя Ульфа Вокурки и четырех членов правления. По данным на 1 октября 2018 года Цеснабанк занимал второе место по объему активов среди банков Казахстана второго уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2018 года Национальный банк Казахстана согласился увеличить кредитную линию Цеснабанку до 200 млрд тенге ($543 млн по курсу на 26 октября) в связи с ажиотажем по досрочному изъятию средств.

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