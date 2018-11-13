Ёмкость рынка коммерческих авиадвигателей Китая оценили в 12,5 тысячи штук

Москва, , 12:31 — REGNUM Ёмкость сегмента китайского рынка гражданских авиационных двигателей, по оценке специалистов Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК), составит 12,5 тыс. силовых установок до 2037 года, сообщает 13 ноября пресс-служба предприятия.

Своё видение развития рынка авиадвигателей для гражданской авиации Китая и перспектив российских силовых установок на этом рынке эксперты ОДК представили в рамках выставки Airshow China 2018. Речь, в частности, шла о том, что российские предприятия, могут поставлять в Китай двигатели для региональных, среднемагистральных и дальнемагистральных авиалайнеров.

В этом сегменте продуктовая линейка российского предприятия будет представлена двигателем SaM146, который используется в самолётах Sukhoi Superjet 100, новейшим гражданским двигателем ПД-14, применяемым в лайнерах МС-21, а в перспективе — двигателем ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов.

ОДК также готова рассмотреть возможность создания в сотрудничестве с китайской стороной двигателей для перспективных гражданских авиационных платформ.

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