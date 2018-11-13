Вторник, 13 Ноября 2018 года
13:01:03 МСК

В Ростове-на-Дону в течение семи лет обещают построить 20 новых школ

Экономика

За парты сядут более 20 тыс. учеников

В Ростове-на-Дону в течение семи лет обещают построить 20 новых школ
Иллюстрация: Donland.ru
Здание школы

Ростов-на-Дону, 13 ноября 2018, 12:19 — REGNUM  В Ростове-на-Дону к концу 2025 года обещают построить 20 новых школ. Общеобразовательные учреждения будут рассчитаны на 20 тыс. учеников. Наряду с возведением объектов внимание будет уделено существующим школам — продолжится их реконструкция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 ноября.

Глава региона Василий Голубев побывал на стройплощадках двух школ в микрорайонах «Суворовский» и «Красный Аксай», рассчитанных на 1340 и 1100 мест, а также на территории недавно отремонтированных зданий — лицей № 69 и школу № 4.

Оба строящихся объекта планируется сдать к 1 сентября 2019 года. Обновлённые общеобразовательные учреждения оснастят по последнему слову техники. Также здесь создадут нанолабораторию, мобильный планетарий, медиастудию и кабинет робототехники.

Уточняется, что в настоящее время в 104 школах Ростова-на-Дону учатся почти 104 тыс. детей, четверть из них занимаются во вторую смену.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база образовательных учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить