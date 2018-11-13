В Ростове-на-Дону в течение семи лет обещают построить 20 новых школ

Ростов-на-Дону, , 12:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону к концу 2025 года обещают построить 20 новых школ. Общеобразовательные учреждения будут рассчитаны на 20 тыс. учеников. Наряду с возведением объектов внимание будет уделено существующим школам — продолжится их реконструкция. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 13 ноября.

Глава региона Василий Голубев побывал на стройплощадках двух школ в микрорайонах «Суворовский» и «Красный Аксай», рассчитанных на 1340 и 1100 мест, а также на территории недавно отремонтированных зданий — лицей № 69 и школу № 4.

Оба строящихся объекта планируется сдать к 1 сентября 2019 года. Обновлённые общеобразовательные учреждения оснастят по последнему слову техники. Также здесь создадут нанолабораторию, мобильный планетарий, медиастудию и кабинет робототехники.

Уточняется, что в настоящее время в 104 школах Ростова-на-Дону учатся почти 104 тыс. детей, четверть из них занимаются во вторую смену.