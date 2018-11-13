Жители Казахстана потратили на услуги парикмахеров $37 млн

Астана, , 12:21 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2018 года парикмахерские и салоны красоты Казахстана оказали услуги на сумму 13,8 млрд тенге ($37 млн), что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом 13 ноября сообщает агентство EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В октябре 2018 года услуги салонов красоты и парикмахерских подорожали на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. За год стоимость услуг выросла на 7,1%.

В октябре стоимость одной женской стрижки составила 1767 тенге (319 рублей), что на 4,7% дороже, чем в октябре 2017 года. Мужская стрижка стоила 1173 тенге (212 рублей), что на 6,3% больше, чем годом ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, за второй квартал 2018 года объем услуг в сфере здравоохранения Казахстана составил 249,9 млрд тенге ($690 млн по курсу на 3 октября), что на 2,2 больше, чем годом ранее.

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