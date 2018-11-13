Перспективы автозавода «Дервейс» в Карачаево-Черкесии оказались под угрозой

Черкесск, , 12:16 — REGNUM Сборка автомобилей Lifan и Chery на автомобильном заводе «Дервейс» (Derways) в Карачаево-Черкесии может быть прекращена. Договоры с производителем этих китайских автомобилей на 2019 год не заключены, пишет портал «Колесо.ру».

По данным издания, причиной такой ситуации стали неясные перспективы завода на получение господдержки и постоянные проверки. Представитель руководства компании Lifan сообщил, что «ясности по сотрудничеству с «Дервейсом» на 2019 год пока нет».

«В силу определённых обстоятельств мы пока не подписали договор на сборку в 2019 году, хотя готовы это сделать хоть завтра, хоть послезавтра, как только станет понятна судьба «Дервейса», — цитирует издание заместителя генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслава Галузинского.

По его словам, с 2009 года «Дервейс» «живёт в основном только за счёт производства» автомобилей Lifan. Однако нынешние объемы произведенной продукции, вместе с машинами компании Chery, «далеко не тот объем, на который рассчитаны мощности завода». К тому же, как отметил Галузинский, «Дервейс» предпринял усилия по резкому сокращению своих затрат на непроизводственные расходы, в том числе складские площади, охрану, непроизводственный персонал. Поэтому компания «Лифан Моторс Рус» была вынуждена вывезти собранные автомобили на другую площадку.

Кроме того, в сентябре 2018 года Федеральная таможенная служба исключила «Дервейс» из реестра уполномоченных экономических операторов и реестра владельцев таможенных складов. И если ранее компания растаможивала все комплектующие прямо на собственном складе завода, то последние партии комплектующих, по словам Галузинского, были растаможены на «Лифан Моторс Рус». После чего компания передала детали на сборку в Черкесск, а потом забрала готовые машины.

В случае неподписания контрактов с черкесским заводом «Дервейс» руководство компании Lifan не исключает возможности переноса сборки автомобилей на заводы Белоруссии или Казахстана, сообщил представитель руководства.

Что будет в таком случае с заводом, на котором трудятся несколько сотен жителей республики, пока неизвестно. Комментариев по поводу ситуации на «Дервейсе» от его руководителей порталу получить не удалось.

Стоит отметить, что в настоящее время официальный сайт компании «Дервейс» в интернете заблокирован. Отметим еще и то, что 51% акций черкесского автозавода «Дервэйс» были переданы «Сбербанку» еще в 2010 году в связи с высокой задолженностью компании.

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Пока перспективы автозавода в Карачаево-Черкесии неясны. Стоит отметить, что проблемы у компании Derways бывали и раньше. Так, в 2015 году наблюдалось резкое снижение объемов собранных автомобилей. Из-за падения рынка в начале года с конвейера завода сошли всего 5000 машин Lifan, снизились также и объемы производства Geely и Chery. Уже тогда шла речь о том, что существует риск остановки производства в случае если «Лифан Моторс Рус» запустит новый завод в Липецке в 2017 году либо запустит собственное производство в Белоруссии.

Напомним, автомобильная компания «Дервейс» в Карачаево-Черкесии является первой частной компанией по производству и сборке автомобилей в России. Она была основана в 2002 году. Завод выпускал автомобили таких автокомпаний, как Geely, Lifan, Brilliance, Jac, Chery.

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