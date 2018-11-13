В РФ прогнозируют рост зарплат, но лишь на 1%

Москва, , 12:53 — REGNUM У среднего и малого бизнеса РФ нет источников для серьёзного повышения заработной платы, полагает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он 13 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в ближайшие месяцы большинство российский компаний планируют повысить заработные платы сотрудникам на 6%.

«Прогнозируемая инфляция лежит в пределах от 4%-5%, и поэтому 6-процентное повышение означает, что реальная зарплата вырастет лишь на 1%, — сказал Колганов. — Я не думаю, что это окажет существенное влияние на внутреннюю экономическую ситуацию. Величина очень незначительная. Фактически это индексация, и если у нас темпы экономического роста предполагаются в районе 1,5%-2% (или даже 3%), то однопроцентное повышение заработной платы отстаёт даже от таких маленьких темпов экономического роста».

Кроме того, экономист подчеркнул, что макроэкономическая ситуация в РФ стабильная, но она не даёт существенных возможностей для расширения производства и для увеличения темпов экономического роста и увеличения доходов.

«Мы находимся в ситуации некоего застоя, — констатировал экономист. — У мелкого и среднего бизнеса нет источников для повышения заработной платы и нет источников для расширения своей предпринимательской деятельности. Кредиты малодоступны, а собственных средств тоже не так уж и много. Плюс к этому перспективы расширения сбыта продукции или предоставляемых услуг тоже очень сомнительны, потому что в РФ узкий и нерастущий спрос. Люди не рискуют расширять производство, потому что неизвестно, кто купит эти дополнительные товары, если доходы не растут».

Напомним, как сообщили «Известия» со ссылкой на выводы экспертов компании Ernst&Young, в ближайшие месяцы компании в РФ планируют повысить своим сотрудникам заработную плату на 6%. В планах поднять оклады признались 80% опрошенных организаций. Любопытно, что в 48% случаев зарплату в российских компаниях поднимают индивидуально, а процент увеличения для всех сразу устанавливают только 15%.