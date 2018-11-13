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«Забытые» вклады граждан могут стать источником пополнения бюджета РФ

Экономика

Пока, по оценкам экспертов, шансы на реализацию у такой инициативы минимальны

«Забытые» вклады граждан могут стать источником пополнения бюджета РФ
Иллюстрация: Banki.ru
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Москва, 13 ноября 2018, 12:06 — REGNUM  Депутаты Госдумы РФ изучат поступившее предложение передавать из банков в бюджет Российской Федерации невостребованные вклады, однако велика вероятность того, что эта инициатива будет отклонена. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

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По словам парламентария, вопрос изъятия «зависших» средств с профильными ведомствами пока не обсуждался. При этом, сославшись на Конституцию РФ, Аксаков отметил, что собственность гражданина является незыблемой и распоряжаться ею может только владелец вклада или его наследник.

«Сейчас, поскольку инициатива поступила, то мы её рассмотрим. Полагаю, что после дискуссии мы благополучно отклоним это предложение», — приводит РИА Новости слова Аксакова.

В настоящее время рассматривается несколько вариантов задействования вкладов «спящих» клиентов, в числе которых, помимо передачи в бюджет, направление средств на благотворительность, а также их перевод в Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму поступило предложение передавать невостребованные вклады «спящих» клиентов, объём которых оценивается в миллиарды рублей, в бюджет РФ. Это может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды. Пока стоит задача определиться с этими ресурсами.

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